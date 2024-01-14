不妨向國外冰雪經濟再“借把火”

中評社北京1月14日電／據新華社報導，新年伊始，黑龍江哈爾濱因為花樣百出接待八方遊客火出圈，這種“火”也讓人們對冰雪經濟有了更切身的感知。在北歐各國和瑞士、加拿大等地，冰雪經濟出現得更早，發展至今更為成熟。這些地方發展冰雪經濟的思路，也有不少值得借鑒。



北歐：融合美景與傳統文化



北歐國家有著漫長的冬天和得天獨厚的冰雪資源，是許多冰雪項目的發源地，連英語中的“滑雪”一詞都源於挪威語。



為更好利用冰雪資源吸引遊客，北歐國家投入巨資，打造了不少世界級滑雪度假勝地，如挪威的霍爾門科倫、利勒哈默爾，瑞典的阿雷、薩倫和芬蘭的列維等。那裡的滑雪度假村為遊客提供高品質的滑雪體驗，吸引著來自全球各地的滑雪愛好者。



如何進一步利用好自然資源優勢，將其變為“潑天的富貴”？北歐國家的做法是將自然美景與本地傳統文化相結合，打造有北歐文化特色的冰雪旅遊產業。



千百年來，冰雪文化一直是北歐文化重要組成部分，包括北歐神話、冰雪節慶、文學作品等，這些文化產品在全球範圍內享有一定知名度。每年冬天，北歐各國都會舉辦各種冰雪主題的文化活動和節慶，如冰雕比賽、冬季音樂節等，讓遊客在欣賞冰雪、極光和峽灣等美景的同時體會北歐獨特文化。



北極原住民薩米人的傳統文化也是冰雪文化的重要組成部分。遊客坐著狗拉雪橇去看極光、住在薩米人的帳篷裡，與馴鹿合影……

