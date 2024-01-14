集體經濟金鑰匙　打開農民致富門

中評社北京1月14日電／據新華網報導，進入臘月，年關將至。71歲的楊有山跟老伴坐在炕頭，盤算起2023年的收入：合作社股份分紅8000元，門面房租金5萬多元，村裡發了1.2萬元的老年人生活補貼。“算下來有7萬多元，托集體經濟的福，日子越來越好了！”



楊有山所在的陝北榆林市靖邊縣張家畔村，多年來發展了餐飲、住宿等18處集體經濟實體。2022年，村集體經濟收入566萬元，其中400多萬元用於村民分紅和福利發放；2023年村集體經濟收入預計突破600萬元。“集體經濟家底厚了，村民財產性收入才能穩步提升。”張家畔村黨支部書記李忠說



村史館裡記錄著張家畔的發展史。20世紀90年代，在黨支部堅持下，村集體保留70%的土地，為集體經濟打下堅實基礎；之後30年，持續壯大集體資產，為困難村民兜底保障；2017年進行集體產權制度改革，成立股份合作社，村民變股民，參與集體經濟管理和分紅……



地處黃土高原和毛烏素沙漠交界處的榆林市，近年來持續深化農村改革，以加強基層黨組織建設為引領，不斷壯大集體經濟，推動農民收入節節提升。



在榆林農村集體產權制度改革中，許多“塊塊田”“綹綹地”整合集中，通過規模化經營實現降本增產；許多山梁溝峁間的窑洞變身特色民宿，村民吃上“旅遊飯”；許多土地資源貧瘠的村莊抱團發展，“聯村共建”吸引企業落戶……發展至今，榆林市已實現集體經營收益全覆蓋、集體經濟薄弱村全消除，集體經營收益50萬元以上的經濟強村達到300多個。



在榆陽區大紀汗村，50歲的高志偉將自家兩畝耕地流轉給一家種業集團，自己靠種地手藝在農場務工，他說：“除了流轉費，每個月還能領5000多元工資。”

