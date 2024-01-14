中國疾控中心：部分省份乙流占比超甲流

中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，今天，國家衛生健康委舉行新聞發布會，邀請相關專家介紹我國冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕介紹，季節性流感包括甲型H1N1亞型、甲型H3N2亞型以及乙型流感。我國南方省份自10月上旬、北方省份自10月下旬先後進入本次流感流行季，前期以甲型H3N2亞型流感病毒為主要流行株，北方省份近5周的乙型流感病毒占比持續上升至57.7%，南方省份近3周的乙型流感病毒占比持續上升至36.8%，部分省份的乙型流感病毒占比超過了甲型流感病毒。



甲型和乙型流感病毒是通過病毒的基因和蛋白的序列特徵加以區分的，它們造成的季節性流感，在臨床症狀上難以區別。如果要區別和鑒定是甲型還是乙型流感病毒，需要靠病原學分型檢測，如核酸檢測、抗原檢測。



同一個流感流行季，通常都會出現流感病毒不同的型別和亞型共同流行，只是占比不同。得了甲型流感後產生的免疫反應，對乙型流感不能提供有效的免疫保護，也就是說，即使本次流行季得過甲型流感，也有可能會再次感染乙型流感病毒。目前，流感疫苗中包含了甲型H1N1亞型、甲型H3N2亞型和乙型流感組分，建議高風險人群盡早接種流感疫苗。