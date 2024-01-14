如何完善聯農帶農機制

中評社北京1月14日電／據人民日報報導，中央農村工作會議指出，“完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。”黨的十八大以來，各地區各部門積極探索聯農帶農機制，大力發展龍頭企業、合作社等新型農業經營主體，全國近400萬個家庭農場、221.2萬家農民合作社，帶動農民、連接市場、引領發展；107萬個組織開展社會化服務，服務小農戶9100多萬戶；市級以上龍頭企業帶動穩定就業1400多萬人，促進農民就業增收。2024年，如何進一步完善聯農帶農機制？



農業農村部鄉村產業發展司司長王鋒表示，將著力構建“聯得緊、帶得穩、收益久”的長效機制，堅持強化帶動效益與提升帶動能力相結合，科學合理確定帶動方式和受益程度，積極構建關係穩定、聯結緊密、權責一致、利益共享、風險可控的聯農帶農機制，讓農民分享產業鏈增值收益，為推進鄉村全面振興和實現共同富裕提供機制保障。



“小農戶家庭經營仍是我國農業的主要經營方式，全國小農戶數量占到農業經營主體的98%以上。”中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員陳秧分說，要鼓勵因地制宜合理選擇聯農帶農方式，確保農民能獲利、多得利，讓新型農業經營主體多種糧、務好農。支持培育壯大聯農帶農主體，提升聯農帶農能力。



推動“兩個掛鈎”強激勵。王鋒表示，扶持政策掛鈎量化，將聯農帶農機製作為企業享受優惠政策的前提條件，提出量化條件和方法，確定企業享受政策的優惠度。龍頭企業認定掛鈎量化，將聯農帶農機製作為龍頭企業認定的前提條件，加大指標權重，形成聯農多受益多、聯農緊受益多、聯農穩受益多的導向。



支持“兩個方向”強聯合。加強農業產業化聯合體建設，研究制定農業產業化聯合體建設標準，指導各地聚焦主導產業，整合全鏈條各個環節、各個主體，建設一批農業產業化聯合體。支持農民合作社興辦公司，研究制定農民合作社和農村集體經濟組織控股、參股興辦公司的參考標準，探索職業經理人制度。



培育“兩類主體”強銜接。培育新型農民合作社，支持有條件的小農戶成長為家庭農場，引導家庭農場組建農民合作社，為農戶與企業架起聯結的橋梁。培育社會化服務主體，聚焦生產的關鍵薄弱環節，推進先進生產技術、信息技術等同社會化服務深度融合，提升生產效率和效益水平。