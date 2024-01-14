汽車後市場：更好滿足消費者多樣化需求

中評社北京1月14日電／據人民網報導，當前，我國汽車保有量超過3億輛，位居全球第一。汽車消費在社會消費品零售總額中占比超過10%，隨著我國汽車保有量持續攀升，汽車後市場成為汽車消費的重要組成部分，潛力巨大。



汽車後市場是指汽車從售出到報廢過程中，圍繞汽車售後使用環節中各種後繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。商務部等9部門2023年10月聯合發布《關於推動汽車後市場高質量發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），提出優化汽車配件流通環境、促進汽車維修服務提質升級、優化汽車消費金融服務等7方面政策措施，為穩定和擴大汽車消費、服務構建新發展格局提供有力支撐。



近年來，各地區各部門順應汽車消費新趨勢，推動自駕車旅居車營地建設、豐富汽車文化體驗、搞活二手車流通，積極發展新業態、打造新場景，持續激發汽車後市場經營主體內生動力和創新活力，更好滿足消費者多樣化汽車消費需求。



房車露營等新業態成新增長點



走進位於玉龍雪山腳下的雲南麗江東巴穀汽車旅遊營地，仿佛置身一幅山水畫中，營地裡房車停放、帳篷排列井然有序。



“我很喜歡房車露營，這是一種獨特的旅行方式。”來自成都的遊客陶先生一邊支著帳篷一邊說，“出發前，我們就做了功課，早早就預訂了位置，打算在這裡待一周，然後去瀘沽湖。”



自駕游已成為人們的主要旅遊方式之一。某旅遊平台發布的數據顯示，2023年暑期，國內租車自駕訂單量同比增長超八成，較2019年同期增長352%。2023年中秋國慶假期，多家出游平台的自駕游訂單同比快速增長。



《意見》明確提出，支持自駕車旅居車等營地建設；支持政府和社會資本合作建設不同類型、不同檔次、特色突出的自駕車旅居車等露營營地，持續完善營地配套基礎設施。

