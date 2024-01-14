綠電交易規模擴大　綠證核發全覆蓋

中評社北京1月14日電／據人民網報導，近年來，在“雙碳”背景下，我國可再生能源加快發展，已成為保障我國電力供應的重要力量。



國家能源局發布的最新數據顯示，2023年我國可再生能源總裝機達14.5億千瓦，占全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機。截至2023年12月31日，我國可再生能源年內發電量3萬億千瓦時，約占全社會用電量1／3；風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。



在此背景下，如何促進綠色清潔能源發電更多依靠市場機制實現更加高效、公平、合理髮展，推動全社會綠色用能消費模式的轉變，成為業內關注的熱點。在這其中，綠電交易與綠證制度發揮著重要作用。



記者梳理，自2021年9月啟動試點以來，我國綠電交易政策體系持續完善，越來越多的能源企業參與綠電交易，綠電交易市場規模持續擴大，市場更為活躍。



“綠電交易作為綠色電力市場的核心機制之一，通過市場化交易手段，將可再生能源發電企業直接與需求側用戶連接起來，有效推動了可再生能源利用的規模擴大和綠色發展。”中國能源研究會理事長史玉波表示。



中國電機工程學會副理事長姚強表示，對於新能源發電企業，綠電交易可以促進新能源消納，同時獲得綠電環境價值的收益。對於用電企業，參與綠電交易可以完成可再生能源消納任務，樹立企業綠色形象，生產具有綠色環境屬性的產品，在對外出口或向有綠電消納比例要求的採購方供貨時增加競爭力。



在綠電交易規模持續擴大的同時，綠證核發進入“全覆蓋”新階段。綠證，即可再生能源綠色電力證書，是我國可再生能源電量環境屬性的唯一證明，也是認定綠色電力生產、消費的唯一憑證。1個綠證單位對應1000度可再生能源電量。

