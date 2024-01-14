春運發售首日　中鐵為學生加開列車服務

中評社北京1月14日電／據人民網報導，記者從中國鐵路北京局集團有限公司（以下簡稱中國鐵路北京局）獲悉，2024年鐵路春運自1月26日開始，3月5日結束，春運火車票1月12日開始發售。各大高校陸續放假，學生客流逐步增加，中國鐵路北京局天津站與天津市教委聯繫，提前瞭解各大高校學生返程人數、主要方向、出發日期、票額需求等，適時加開列車服務學生旅客。



據介紹，春運火車票發售首日，中國鐵路北京局加開1月12日至1月14日天津—邯鄲K5294／1次，1月13日至1月15日邯鄲－天津K5292／3次旅客列車，根據客票預售情況來看，此次加開旅客列車80%為學生旅客。天津站增派客運、安檢人員，主動幫助攜帶行李較多的學生，開辟綠色通道，在售票處加開學生證核驗專口，優化辦理流程，加開驗證、安檢通道等做好學生旅客進出站組織。



據天津客運段K5294／1次列車長介紹，乘務組在始發前對列車車廂衛生進行了全面保潔，運行途中各車廂乘務員做到隨臟隨掃，全力為旅客打造乾淨整潔的乘車環境。結合高校放假學生旅客攜帶行李箱較多的情況，乘務組精心準備了多色彩帶，用於區分顔色、形狀相似的行李箱，防止旅客拿錯。考慮到年輕旅客乘車途中對手機充電需求較高，乘務組專門在餐車為旅客設置兩個充電點位，並備有多個滿電充電寶，為有需求的旅客提供方便。在餐食供應方面，豐富零食種類，增加飲料品種和數量，全力滿足旅客途中餐飲需求。