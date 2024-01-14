美国警察暴力执法 去年杀害1232人

中評社北京1月14日電／据人民日报报导，近期，英国《卫报》网站报道，根据美国非营利组织“警察暴力地图”（Mapping Police Violence）最新公布的数据，美国警察去年至少杀害了1232人，使2023年成为10年来执法部门致人死亡案件最多的一年。



“警察暴力地图”记录了美国警察致人死亡案，去年的致死数量创下了自2013年开始全美追踪以来的最高纪录。这些数据表明，这是一场系统性危机，平均每天大约有3人被警察杀害。



根据该组织的记录，2023年遭警察杀害的人数比前一年增加了30人，2022年为1202 人，2021年为1148人，2020年为1160人，2019年为1098人。2023年的统计是初步的，随著数据库的更新，丧命人数会增加。



2023年，警察在农村地区的杀人案件319起多於城市地区292起。



2023年，黑人被杀率是白人的2.6倍。被警察杀害的人中有290人是黑人，占受害者总数的23.5%，而黑人约占美国总人口的14%。原住民的遇害率是白人的 2.2 倍。拉美裔的遇害率是白人的 1.3 倍。



“警察暴力地图”表示，黑人和棕色人种在逃亡时更有可能被杀害。2013年至2023年，被警察杀害的黑人中，有39%的人是在逃跑过程中被击毙的。



从2013年到2022年，98%的杀人事件都没有导致警察受到指控。



加州大学洛杉矶分校法学教授、研究警察如何逃避不当行为责任的专家乔安娜·施瓦茨说：“这导致了暴力事件的持续发生。即使近年来警察杀人事件受到公众关注，社区参与程度也空前高涨，但一切照旧。这意味著警察拥有极大的自由裁量权，可以在他们认为适当的时候使用武力，联邦和州对警务的监督非常有限，全国各地的工会协议使得有效调查、惩戒或解雇警察变得非常困难。”



她指出，屡次发生暴力事件或杀人事件的问题警官往往会继续留在警队，或在其他部门找到工作。