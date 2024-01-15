呼吸道疾病患者應如何科學用藥？專家答中評

北京中醫醫院院長劉清泉（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月15日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月14日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。北京中醫醫院院長劉清泉在回答中評社記者提問時表示，冬天呼吸道疾病高發，呼吸道感染是誘發和加重心血管疾病的一個重要因素，尤其是老年人群，更容易患病。心血管病患者在呼吸道疾病的防治過程中，首先應該警惕呼吸道感染加重心血管病的因素，其次要做到合理用藥、科學用藥，以確保療效和安全。



中評社記者提問，冬季呼吸道疾病防治時，心血管疾病患者尤其是老年人群，應如何科學用藥？



劉清泉表示，冬天呼吸道疾病高發，呼吸道感染是誘發和加重心血管疾病的一個重要因素，尤其是老年人群，更容易患病。心血管病患者在呼吸道疾病的防治過程中，首先應該警惕呼吸道感染加重心血管病的因素，其次要做到合理用藥、科學用藥，以確保療效和安全。以下幾點是要更加關注的：



第一，心血管疾病患者發生了呼吸道感染，應該積極治療，對於一些高危人群、年齡大於65歲以上，既往有冠心病、慢性的心率衰竭、心肌病或者心臟移植的這類患者，不要說感冒以後忍一忍，不要忍，要積極的以最早時間到醫院去看病，以防止成了重症再去看，很多時機都喪失掉了。



第二，心血管疾病和呼吸道疾病症狀有很多相似的地方，比如胸悶、咳嗽、氣短，這些都是心血管和呼吸道疾病相似的症狀。當呼吸道疾病治療後，鼻塞、咽痛、流涕、發熱這些症狀好轉了，但是胸悶的症狀仍然沒有好轉，可能還有加重，同時又出現一些比如雙下肢水腫、晚上睡覺躺不平，把自己憋醒的情況，這時候應該警惕因為呼吸道感染導致心血管疾病加重，這時候要趕快就醫，就醫越早，恢復的情況就越好。



第三，心血管疾病發生了呼吸道感染，既要用心血管的藥物來治療，比如降壓藥，阿司匹林、降脂藥，抗凝藥等，而呼吸道感染疾病需要用解熱鎮痛、抗病毒藥、抗生素、止咳化痰藥，可能還需要用一些中藥等等，這時候要注意藥物之間的關係，尤其是高齡的，肝腎功能不是特別好的情況下，藥物叠加出現以後，可能會加重不良反應的發生，所以對於藥物之間的相互作用，要向就診的醫生咨詢，讓醫生給我們專業的指導。