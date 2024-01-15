中疾控：建議高風險人群盡早接種流感疫苗

中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月15日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月14日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，同一個流感流行季，通常都會出現流感病毒的不同型別和亞型的共同流行，只是占比不同。得了甲型流感後產生的免疫反應，對乙型流感不能提供有效的免疫保護，建議高風險人群每年盡早接種流感疫苗。



有記者提問，近期乙流感染整體呈上升趨勢，請問甲流和乙流的區別是什麼？如何辨別？對於剛感染過甲流的患者，是否再能感染乙流？



王大燕表示，季節性流感包括甲型H1N1、甲型H3N2亞型以及乙型流感。我國南方省份自10月上旬、北方省份自10月下旬先後進入本次流感流行季。前期以H3N2亞型流感病毒為主要流行株，南方省份近3周乙型流感病毒占比持續上升至36.8%，北方省份近5周乙型流感病毒占比持續上升至57.7%，部分省份乙型流感病毒占比超過了甲型流感病毒。



甲型和乙型流感病毒是通過病毒的基因和蛋白的序列特徵加以區分的，它們造成的季節性流感，在臨床症狀上難以區別。要區分和鑒定甲型還是乙型流感病毒，要通過病原學的分型檢測，如核酸檢測、抗原檢測。同一個流感流行季，通常都會出現流感病毒的不同型別和亞型的共同流行，只是占比不同。得了甲型流感後產生的免疫反應，對乙型流感不能提供有效的免疫保護，也就是說，即使本次流行季得過甲型流感，也還有可能再次感染乙型流感。目前，流感疫苗中包含甲型H1N1亞型、H3N2亞型和乙型流感的組分，建議高風險人群每年盡早接種流感疫苗。



