“黃昏門診”解錯峰就醫難

中評社北京1月14日電／據光明網報導，數九寒冬，晚上9點50分，寧夏固原市中醫院皇甫謐康復中心，一位患者匆匆趕來：“搬東西不小心扭著腰了，這麼晚還能給看嗎？”



“能看。夜間門診，就是為了方便大家晚上就醫看病。”一番檢查後，值班坐診醫生閆固林開始為患者針灸，“得連續扎針好幾天呢，晚上10點前都有人。”



閆固林是固原市中醫院副院長、皇甫謐康復中心主任。他告訴記者，康復中心以前坐診時間不會超過晚上8點，第二批主題教育開展以來，醫院下沉基層瞭解情況時發現，很多上班族白天沒時間來看病，為此，醫院專門開設了“夜間門診”。“剛開始有的醫生不理解，看到晚上病人稀稀拉拉，就想提前關門下班。我說那不行，說10點下班就是10點，早一分鐘都不行。”閆固林說，有的教師下了晚自習來做理療，有人加完班來針灸拔罐，如今，康復中心床位增至120張，比之前多一倍。



普兒科醫生廖紅梅是固原市人民醫院“黃昏門診”的出診醫師。“冬季兒童呼吸道感染多發，很多縣區父母帶著孩子大老遠跑來看病，醫院特意把檢查化驗等醫技科室上班時間延長，檢查結果當天出，患者隨看隨走。有了‘黃昏門診’，非急症患者不用扎堆去急診，也減輕了急診的壓力。”廖紅梅說。



第二批主題教育開展以來，在固原市多家醫院，“黃昏門診”“夜間門診”“假日門診”等成為常態。固原市衛生健康委員會副主任馬桂玲告訴記者，針對患者反映較為集中的“核磁、CT等檢查排隊等候時間長”“上班族、學生族錯峰就醫難”等問題，全市有15家公立醫院實行延時醫療，採取“早提前、午不休、晚延長”的方式，方便了患者就醫，受到群眾好評。



提升就診服務水平、滿足群眾就醫需求，離不開醫療人才支撐，但在固原，人才流失是讓不少醫療機構頭痛的共性問題。“邊遠地區引才本就不容易，有些業務能力很出色的醫生，就因為沒有編制，同工不同酬，沒能留下來。”固原市人民醫院副院長張麗說。

