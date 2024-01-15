甲流和乙流是否會重復感染？　專家答問

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月15日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月14日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，冬季是呼吸道疾病的多發季節，包括很多呼吸道感染、非感染性的疾病，包括甲乙流、新冠、呼吸道合胞、支原體等等，這些病原體感染以後，建立的免疫力都不持久，所以可以出現反復感染，並且他們之間也沒有交叉免疫，所以不同病原體可以同時或者交替感染。建議大家要做好個人防護，如果出現上呼吸道感染的一些症狀，要及時進行鑒別診斷。



有記者提問，甲流和乙流能不能重復感染？重復感染會不會加重病情，以及什麼樣的人需要吃奧司他韋？



王貴強表示，冬季是呼吸道疾病的多發季節，包括很多呼吸道感染、非感染性的疾病，包括甲乙流、新冠、呼吸道合胞、支原體等等，這些病原體感染以後，建立的免疫力都不持久，所以可以出現反復感染，並且他們之間也沒有交叉免疫，所以不同病原體可以同時或者交替感染。針對這種情況，短時間內的重復感染，由於感染建立的免疫力仍然存在，所以同一個病原體的感染再次感染以後常常表現比較輕，但是不同病原體感染可能就加重病情，或者病情惡化，尤其容易導致上呼吸道黏膜屏障損害以後，還可能激發細菌感染等等。在這種情況下，我們要高度重視易感人群、脆弱人群，尤其是老年人、有基礎病的人，還有嬰幼兒等。



在呼吸道傳染病比較常見的情況下，我們建議大家要做好個人防護，如果出現上呼吸道感染的一些症狀，要及時進行鑒別診斷。這裡主要是要進行病原診斷，因為我們現在有病原治療的藥物，包括流感，我們有抗流感藥，剛才你提到的奧司他韋、瑪巴洛沙韋等等，包括新冠也有針對性的抗病毒藥物，包括支原體、衣原體等等都有相應的病原學的治療，通過病原學治療可以有效縮短病程，降低進一步傳播風險、降低住院和重症風險。當然，在這裡對老年人有基礎病的人群，像新冠、流感都可以導致這些基礎病人群病情惡化，激發細菌感染導致的進一步病情的加重，所以對這類人群要更加關注，早期干預、早期診斷。



