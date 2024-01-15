專家：處理輕微摔傷應遵循四大原則

北京大學第三醫院運動醫學科主任王健全（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月15日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月14日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。北京大學第三醫院運動醫學科主任王健全表示，摔傷是一個冬季特別常見的一個問題，也提醒我們群眾在做運動的時候，一定要注意。摔傷以後，其實最重要的先要鑒別一下是不是有骨折，如果有則要及時呼救，讓120來處理。如果輕微摔傷，則應遵循休息、冰敷、加壓包扎及抬高患肢四大處理原則。



有記者提問，近期一些地方出現了雨雪冰凍天氣，也出現了道路結冰、濕滑的情況，很多人因此摔傷，出現摔傷的情況後應該如何處理？



王健全表示，這是一個冬季特別常見的一個問題，也提醒我們群眾在做運動的時候，一定要注意。冬季雪天路面比較濕滑，有時霧霾天能見度也低，所以運動損傷或者摔傷是比較多見的。摔傷以後，其實最重要的先要鑒別一下是不是有骨折，尤其是老年同志，骨質比較疏鬆，摔倒的時候要嘗試動動四肢、動動腰，看看有沒有骨折，甚至會有肢體變型，或者不能動了、疼得特別嚴重的情況，那就高度懷疑有骨折的風險，這時候我們就不要再動了，越動骨折越會錯位，對病人會造成更大的傷害，這時候要及時呼救，要120來處理。如果說除外骨折，我們還要看一下是不是有刮蹭傷，有沒有出血，如果有比較多的出血狀況，我們可能要用比較乾淨的毛巾或者圍巾進行加壓包扎，要能止血。



如果這些情況都判斷了，都沒有太大的問題，但仍然有一些腫脹疼痛，我們遵循幾個原則，第一要休息，因為繼續再運動，可能會造成一個損傷或水腫的加重，所以休息是防止第二次損傷。二是要冰敷，一般人習慣用熱敷處理傷病，但是急性傷病最好是冰敷，冰敷會減少出血，利於腫脹的消退。三是加壓包扎，最好用彈力綳帶對患處進行加壓包扎，這樣會減少出血的發生。四是抬高我們的患肢，一般講要比心臟水平高一些，最好平躺，這樣的話容易抬高患肢，促進靜脈血回流，加速腫脹消退。通過這幾個措施的處理，一般輕傷很快都會恢復，如果病情有反復、加重，還是要及時到醫院就診。





