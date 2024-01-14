中評社北京1月14日電／山似錦屏列，水如翡翠冷。在閩浙交界處，有這麼一個小村莊，她隱於群山之中，悠悠碧水從中潺潺流過。這座被青山綠水眷顧著的純朴古村，有著十分悠久的歷史，飄著令人陶醉的茶香……她，就是錦屏村。



錦屏村，這座中國傳統村落、中國歷史文化名村，坐落在福建省南平市政和縣東部嶺腰鄉，與浙江省麗水市慶元縣毗鄰，距離政和縣城約40公里，下轄7個自然村。這裡日平均氣溫13.5℃，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人。由於澗水澄澈碧綠，被人們形象地稱為“小九寨溝”，更被譽為“翡翠錦屏”，是政和工夫紅茶發源地，獲評“高山野白第一村”。



初到錦屏，古民居、古茶樓、古廊橋、茶鹽古道、古隘口、古茶樹等映入記者眼簾。這些豐富多彩的自然人文景觀讓遊客們應接不暇。行走在這個古朴村落中，記者聽到最多的描述便是：人間秘境。



“周末的時候，帶著家人來錦屏走一走，看一看高山，聽一聽流水聲，品一品貢眉，心情舒暢不少！”來自福州的胡女士對記者說，置身錦屏村的美景中，有種“久在樊籠裡，復得返自然”的感覺。



陸羽《茶經》稱：“上者生爛石，中者生礫壤，下者生黃土。”錦屏村位於鷲峰山脈北側群山之間，海拔在700米至1300米之間，是典型的中生代火山岩地質，土壤以砂壤土為主，礦物質含量高、通透性好，茶樹扎根深，又有腐殖質為營養，孕育了極品白茶錦屏貢眉。“優越的地理自然環境，獨特的歷史文化，造就了別具一格的錦屏貢眉。”當地村民葉功園表示，錦屏當地製作的貢眉白茶，湯色杏黃透亮，香氣清鮮濃鬱，滋味清甜醇爽，有獨特的山野氣息。



走在錦屏，沉迷於茶文化的遊客往往會流連忘返於一棵又一棵的古茶樹之間。錦屏茶事鼎盛，古茶樹們當記“頭功”。當地兩株樹齡超過400年的古茶樹，被茶農稱為“仙岩茶樹王”，樹高達3米，需架梯采摘，歷經400多年芳香歲月，依然枝繁葉茂，散發出勃勃生機。



風吹過閩北大地、拂過錦屏古村，茶樹飄出茶香陣陣。在錦屏尋茶，是與山水重逢，更是與自然共生。錦屏村小葉種茶樹栽培歷史悠久，面積達4000多畝，且樹齡大多在百年以上，其中樹齡200到400年的古樹單株近300棵。它們散落在崖林之間，保持天生天養，極少人工干預，茶青品質上乘。

