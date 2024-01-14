部分雪阻道路疏通　287人安全離開山區

中評社北京1月14日電／據新華社報導，受近日持續降雪影響，新疆阿勒泰地區布爾津縣通往喀納斯景區的道路多處發生雪崩無法通行。截至1月14日13時，當地政府已疏通部分雪阻路段，保障287人安全離開山區。



喀納斯景區管委會副主任張兵介紹，該景區所在的山區冬季降雪量大，因雪崩阻斷道路的情況基本每年都會出現。本輪持續降雪期間，當地政府和各保通單位已組織機械清雪通路，於10日將進出山道路清出一條單行道，由交警部門引導、護送人員和車輛通行。此後，該道路因多處雪崩再被阻斷。



喀納斯景區包括哈納斯、賈登峪、禾木、白哈巴四個區域。阿勒泰地區交通運輸局局長張寧介紹，截至14日0時，當地政府和各保通單位已將約350公里的涉雪崩路段疏通295公里。其中自鄰近的哈巴河縣通往白哈巴村、哈納斯村的道路已疏通，布爾津縣通往禾木村的道路仍有約8公里路段正在全力疏通。



截至14日13時，當地政府已保障白哈巴村、哈納斯村287人安全抵達哈巴河縣縣城。目前，禾木村電力、通訊正常，當地居民和1200餘名滯留遊客生活物資保障充足。喀納斯景區管委會已於13日發布公告，自11日至道路疏通期間，免除滯留旅客現居住酒店住宿費用，並在指定地點提供免費就餐服務。



據瞭解，本輪持續降雪量大，且前期山區氣溫偏高，使誘發雪崩的因素增加，再加上山區道路狹窄、大型機械作業面小，都給本次清雪保通工作帶來一定困難。



（來源：新華社）