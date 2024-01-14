韓軍方稱朝鮮向半島東部海域發射彈道導彈

中評社北京1月14日電／據滂湃新聞報導，當地時間14日，據韓國聯合參謀本部消息，朝鮮向半島東部海域發射彈道導彈。



另據日本政府相關人士稱，朝鮮當天發射的疑似為彈道導彈的物體或已落入日本專屬經濟海域之外。