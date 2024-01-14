既要打得准　又要撤得快

中評社北京1月14日電／空中火力打擊、地面“敵特”襲擾……



元旦剛過，第72集團軍某旅組織火炮射擊訓練。炮兵分隊官兵成功處置多種特情後，順利進入射擊地域。



長劍指天，蓄勢待發。



“發射！”隨著陣地指揮員一聲令下，一條條火舌噴射而出、直擊目標。射擊完畢，指揮員立即組織編隊撤出。



“兵貴神速，分秒必爭，‘快打快撤’是火力部隊戰場生存的重要法則。”該旅領導介紹，為充分釋放該型火炮效能、提升官兵快打快撤能力，他們採取精細化、模塊化組訓方法，嚴摳每一個動作、訓實作戰各環節；借助影像器材記錄訓練過程，結合擔負的任務定期組織“諸葛亮會”，總結訓練經驗、共研戰法訓法，提升訓練質效。



一輪射擊結束，各火力單元迅速撤收，兵分多路向預定陣地隱蔽開進。指揮員根據偵察小組實時回傳的“敵情”信息擬定射擊方案，完成火力部署。



“立即做好射擊準備。”剛抵達預定陣地，各火力單元便接到指令。隨後，數門火炮密切配合、動中射擊，織就密集火力網，對目標區域實施火力覆蓋。



“衹有勤思考、善鑽研，通過扎實訓練挖掘新裝備潛能，提升官兵裝備運用熟練度，才能更好更快形成戰鬥力。”該旅炮兵分隊分隊長說。



硝煙散盡，征衣未解，各分隊立即就地展開復盤總結，梳理制約部隊戰鬥力提升的短板弱項，為新一輪專攻精練做好準備……



來源：中國軍網 作者：陳凱 向黎鳴