馬爾代夫總統訪華成果，觀察家：切中所需

中評社北京1月14日電／據滂湃新聞報導，上任不到兩個月，馬爾代夫新任總統穆伊茲完成了為期五天的中國之行。



1月8日至12日，穆伊茲應邀對中國進行國事訪問。這是穆伊茲去年11月17日就任以來對外國進行的首次國事訪問，也是新年以來中方接待的第一位外國元首。五天裡，穆伊茲首站選在了福建廈門、福州，9日抵達北京進行訪問。



此次訪問推動兩國關係邁上新台階。1月10日下午，國家主席習近平在人民大會堂同穆伊茲舉行會談。兩國元首宣布，將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係。另據馬爾代夫總統辦公室消息，兩國已簽署20項關鍵協議。



在外界輿論看來，穆伊茲此次訪華的特殊性還在於，這是一次“打破傳統”的訪問。按照慣例，馬爾代夫新總統上任後通常會優先訪問鄰國印度。對此，復旦大學國際問題研究院院長助理、研究員林民旺向澎湃新聞（www.thepaper.cn）分析稱，穆伊茲之所以優先訪華，也表明“一帶一路”建設給馬爾代夫帶來了實實在在的好處。同時，結合穆伊茲工科博士的背景，他傾向於從實幹、技術的角度來看待對華關係，而非從意識形態出發。



穆伊茲優先訪華引發國際社會廣泛關注，印度的影響揮之不去。即便如此，馬爾代夫方面仍然謹慎處理著同印度方面的關係，穆伊茲也仍遵循著他的原則：強調他並非“親中”，而是“親馬爾代夫”，一切行動都是從馬爾代夫的國家利益出發，他將與包括印度、中國在內的所有國家合作。也有印度方面消息稱，為了修復與印度之間的裂痕，穆伊茲或將於本月底訪印。



在結束5日訪華之際，包括西方國家在內的各方也高度關注穆伊茲訪問成果。馬爾代夫作家兼記者Ahmed Azaan告訴土耳其媒體說，馬爾代夫總統的訪問非常成功，成果豐富，特別是簽署的協議。他認為，根據過去的經驗，中國和中國企業將有能力實現這些成果。



英國皇家國際事務研究所前亞太項目高級研究員普萊斯（Gareth Price）同樣認為，就吸引基礎設施的投資而言，中國比印度更有競爭力，中國“在基礎設施（建設）方面擁有更雄厚的財力和更多的經驗”，“如果這恰恰是它（印度）的鄰國想要的，那麼這就是為什麼中國在南亞的影響力在過去10年左右實現增長的原因。”