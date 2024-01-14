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南北互跨旅遊出圈 提醒遊客注意健康防護
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2024-01-14 17:20:32
中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，今天，國家衛生健康委舉行新聞發布會，邀請相關專家介紹我國冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況。國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，元旦假期以來，南北互跨旅遊火爆出圈，南來北往的遊客盡情感受著不同的自然環境和文化氛圍。南北方氣候差異大，要關心目的地及沿途天氣變化和道路安全情況，關注身體健康，注意防寒保暖，謹防凍傷感冒，防滑防摔倒。
旅途中要注意飲食衛生。繼續堅持科學佩戴口罩、勤洗手、常通風、保持社交距離等良好衛生習慣，出現呼吸道症狀及時鑒別、及時就診。
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