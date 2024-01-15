中評關注：國民黨選後還要一廂情願藍白合？

國民黨該不該再因為要藍白合作而受民眾黨牽制，需要智慧判斷。（中評社資料照） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）2024大選藍白落敗，民進黨賴清德會把台灣帶向何方？接下來，“立法院”將三黨不過半，民眾黨成關鍵少數，成為往後台灣政壇角力的重點。民眾黨會選擇與國民黨或民進黨合作，或是走自己的路，決定台灣政局走向。而國民黨接下來要如何出牌？



13日“立委”選舉結果，總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



在投票結果出爐後，不少藍營人士已開始呼籲，希望“立法院”能夠藍白合作，以在野過半的優勢來監督民進黨。但從這次大選過程中也發現，繼續捲在藍白合作這漩渦中的國民黨，弊大於利的可能性不小，該不該再一廂情願希望藍白合，是接下來該思考的方向。



選前的藍白合作應是建立在一起下架民進黨的基礎之上，藍白合破局後可以看出，民眾黨的核心目標是壯大黨的實力，伺機取代國民黨，下架民進黨雖也是目標，但排序可能非第一位。



選後民眾黨全台政治中心將集中在8席關鍵少數“立委”身上，如何藉此拓展政黨實力，為柯文哲4年後競逐大選打基礎將是核心目標。所以當國民黨還在“立院”主推藍白合作後，會不會又陷入這次大選同樣的狀況，為了遷就白營而一再侵蝕自己的基本盤，造成支持者出走走等等。



2月1日新一屆“立委”將就任，如何選出“立法院正副院長”，將是觀察藍白合作的重點。目前藍營內部有一派聲音是，不需要遷就白營8席“立委”的臉色，推自己的“正、副院長”人選，也就是韓國瑜配上另一位夠格的藍委，如果白營不上這列車，轉支持綠營的組合，就坐實了綠白本一家的現象，也會變成小綠，這些和柯文哲所述說的監督理念是完全不符的。