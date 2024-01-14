主產區各類糧企累計收購秋糧1.2億噸

中評社北京1月14日電／據經濟日報報導，當前正是秋糧集中上市的關鍵期，從南到北，秋糧收購有序推進。



秋糧包括稻穀、玉米、大豆以及各種雜糧雜豆，產量占全年糧食總量的四分之三，秋糧收購涉及品種多，覆蓋地域廣，時間跨度長。做好秋糧收購，能切實保護種糧農民利益，確保糧食穩定供應，保持市場平穩運行。



收購進展整體順利



在黑龍江省黑河市孫吳縣沿江鄉大樺樹林子村，樺林現代農機專業合作社理事長吳德顯正盤算著如何將糧食賣個好價。吳德顯說，2023年合作社種了6000多畝大豆、9000多畝玉米，大豆畝產360多斤、玉米畝產1400多斤，目前都已賣了一半，打算把剩餘的糧食存起來，擇機再賣。



當前，秋糧收購已進入集中上量階段，糧食加工、儲備、貿易等各類企業積極入市，市場購銷活躍。截至目前，主產區各類糧食企業累計收購秋糧1.2億噸左右，收購進度六成左右。



秋糧收購是確保農民種糧收益實現的關鍵環節。有的農戶在田間地頭就把糧食賣了，有的農戶則把糧食儲存在自家庭院。2023年11月份以來，多地遭遇強降雪，不利於糧食儲存。對此，國家糧食和物資儲備局有關負責人表示，要科學指導農戶做好庭院儲糧，避免發生黴糧壞糧。充分發揮5500多家糧食產後服務中心作用，為農民提供清理、乾燥、儲存、加工等服務，有效減少糧食損失。優化收購現場服務，實行預約收購，讓農民賣“明白糧”。同時，加強預期引導，幫助農民適時適價售糧，實現優糧優價、增產增收。



如何防止秋糧收購出現壓級壓價、購糧款未及時支付以及以陳頂新、以次充好等行為？國家糧食和物資儲備局有關負責人表示，要不斷強化秋糧收購監督檢查，堅持人防、技防相結合。綜合運用“四不兩直”“飛行檢查”“交叉檢查”等多種方式，全面提升執法督查效能。強化糧食購銷日常監管，創新監管方式，充分利用信息化監管手段，實現“穿透式”監管。嚴肅查處涉糧違法違規行為，形成有效震懾。糧食行業協會要積極引導糧食企業遵紀守法、誠信經營，加強行業自律，共同維護良好市場環境。

