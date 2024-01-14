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日本能登地震遇難人數升至221人
http://www.CRNTT.com   2024-01-14 17:13:06


　　中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，日本石川縣當地時間14日公布的最新統計數據顯示，能登地區地震已致221人死亡、1015人受傷、24人下落不明。

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