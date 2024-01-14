“華龍一號”配上安全“盾牌”

中評社北京1月14日電／據人民日報報導，2023年5月，我國自主三代核電技術“華龍一號”全球首堆示範工程——福清核電5、6號機組正式通過竣工驗收。識別“華龍一號”有個簡單的辦法，就是找到鑲嵌在安全殼上方外側的一圈水泥“頭箍”。這是“華龍一號”獨有的非能動導熱水箱，也是其最明顯的外部特徵之一。



“‘華龍一號’在能動安全的基礎上採取了有效的非能動安全措施。”“華龍一號”福清現場設計代表負責人、中核集團中國核電工程有限公司項目現場技術隊長劉加志說。



在核電站中，冷卻系統的穩定性和可靠性是核反應堆運行安全的重要保障。正常情況下，水蒸氣或液態水用於降低反應堆中的溫度，從而保持其穩定性。一旦冷卻系統出現故障，反應堆可能會過熱，進而導致嚴重後果。能動安全系統利用外部能源供應和複雜的控制系統來保障安全，劉加志解釋，一般說來，能動安全系統已經經過了一代、二代核電技術的工程驗證，相對成熟。



非能動安全系統則利用重力、浮力和熱對流等自然力學“驅動”，通過合理的系統設計，冷卻介質就可以在不需要外部能源的情況下自然流動，因此能極大地提高核電站的自恢復能力。



“華龍一號”的一個重要特點是通過“能動＋非能動”相結合的設計特徵，加強了核電站“縱深防禦”的安全理念。作為縱深防禦的補充手段，堆腔注水冷卻系統在反應堆廠房內部設置了裝有2200多噸水的注水箱，如發生嚴重事故，可向堆腔注入冷卻水，來冷卻壓力容器外表面。即使萬一發生停堆這樣的嚴重事故，掛在反應堆廠房外的非能動安全殼熱量導出系統，能夠防止壓力容器內部發生爆炸。“這個非能動安全殼熱量導出系統是我們完全自主設計的，3個非能動導熱水箱也是‘華龍一號’獨有的設計。”劉加志說。



“華龍一號”還增設了蒸汽發生器二次側非能動餘熱排出系統，用於超設計基準事故後長期排出堆芯餘熱。“‘華龍一號’的‘縱深防禦’，是對可能的核事故層層設防，來確保核安全的可靠性，避免核事故的發生。”中核集團“華龍一號”總設計師、首席專家邢繼曾說。



劉加志說：“針對‘華龍一號’防禦能力每個環節，我們都做了‘加法’，給它配備了堅固的安全‘盾牌’。經過多年集智攻關，‘華龍一號’的非能動安全系統從想法轉化為一張張設計圖紙，最終變為現實。”