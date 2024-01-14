渤海油田油氣產量創歷史新高

中評社北京1月14日電／據澎湃新聞報導，澎湃新聞從中國最大的海上油氣生產運營商中國海洋石油集團有限公司（下稱中國海油）獲悉，2023年，國內最大原油生產基地渤海油田累產油氣當量超3680萬噸，其中原油產量超3400萬噸，天然氣產量超35億立方米，創歷史最高水平。



2023年，渤海油田全面加大增儲上產力度，以尋找大中型油氣田為目標，成功探獲渤中26－6億噸級油田，連續5年實現億噸級新發現。同時，持續加快產能建設，億噸級油田墾利6－1油田、千億方大氣田渤中19－6氣田一期開發項目等多個項目提前投產，新增原油產量近230萬噸，占全國原油總增量的50%左右。



渤海油田始建於1965年，現擁有50餘個在生產油氣田、近200座生產設施，截至目前，累產油氣當量超5億噸，日產油氣當量突破10萬噸，是我國海上產量最高、規模最大的主力油田。



去年，我國海上油氣勘探開發持續發力。在渤海海域、珠江口盆地深水海域相繼獲得億噸級大型油田，累計探明石油地質儲量超3億噸，不斷開辟深水、深層、隱蔽油氣藏、盆緣凹陷等勘探新領域。海洋原油產量突破6200萬噸，同比增產超340萬噸，占全國原油增量比例達到70%左右。



國家能源局數據顯示，2023年，國內油氣產量當量超過3.9億噸，連續7年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達1170萬噸油當量，形成新的產量增長高峰期。



其中，去年國內原油產量達2.08億噸，同比增產300萬噸以上，較2018年大幅增產近1900萬噸，國內原油2億噸長期穩產的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產成為關鍵增量，連續四年占全國石油增產量的60%以上。



（來源：澎湃新聞）