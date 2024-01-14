西藏電力裝機容量中清潔能源占比超九成

位於山南市乃東區亞堆鄉的華電西藏才朋光伏項目。（來源：新華網） 中評社北京1月14日電／據新華社報導，記者從國網西藏電力有限公司獲悉，截至目前，西藏電力裝機容量中清潔能源占比達91.44%，基本實現清潔能源供電。



近兩年來，西藏大力發展水電、光伏、風電等清潔能源，有效緩解冬春季節缺電狀況，越來越多的西藏高海拔偏遠地區農牧民用上了穩定電力，經濟社會發展用電需求得到快速釋放。數據顯示，目前西藏水電、光伏、風電裝機容量占比分別為53.72%、36.32%、1.4%。



地處那曲市色尼區那曲鎮的歐瑪亭嘎風電場2024年1月1日正式投產發電，總裝機容量100兆瓦，場址平均海拔4650米，為目前我國超高海拔地區建成投運的單機容量、裝機規模最大的風電場。這一風電場每年可提供清潔電能約2億千瓦時，節約標煤約6萬噸，減少二氧化碳排放量約16萬噸。



2023年12月底，位於山南市乃東區亞堆鄉的華電西藏才朋光伏項目全容量並網發電。這一項目每年可發出清潔電能9000萬千瓦時，減排二氧化碳9.2萬噸，將大力緩解區域性、季節性電力供需矛盾。



記者瞭解到，“十四五”期間，西藏將積極推進百萬千瓦級光伏基地和高海拔風電建設，有序推進“新能源＋儲能”試點示範，光伏太陽能力爭裝機容量突破1000萬千瓦。



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