巴布亞新幾內亞政府重申堅持一個中國

中評社北京1月14日電／據澎湃新聞報導，1月14日，巴布亞新幾內亞外交部秘書長沃亨古在回答中國媒體關於兩岸關係提問時，代表巴新政府重申堅持一個中國政策，堅決反對“台獨”。



沃亨古表示，2023年10月16日至19日，巴新總理馬拉佩成功訪華並出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。訪問期間雙方共同發表《中華人民共和國和巴布亞新幾內亞獨立國聯合聲明》，巴新方重申，堅定奉行其一貫堅持的一個中國政策，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對“台獨”，支持中華人民共和國政府為實現國家統一所作的一切努力。