客座能力提升　購票更加便捷

中評社北京1月14日電／據人民網報導，中國國家鐵路集團有限公司12日宣布，2024年鐵路春運自1月26日開始，3月5日結束，為期40天。春運火車票1月12日開始發售。



國鐵集團客運部負責人表示，節前每日安排旅客列車1.27萬列左右，節後每日安排旅客列車1.28萬列左右，客座能力較2019年同期分別增長14.4%、12.6%。



春運期間，鐵路部門將根據鐵路12306候補購票數據，採取增開臨時旅客列車、動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等方式，及時在熱門方向、區間和時段靈活增加運力投放。同時，在全國主要樞紐節點儲備了熱備動車組、普速旅客列車車輛及乘務人員，如出現突發大客流，隨時可上線運行。



鐵路12306科創中心副主任單杏花介紹，今年鐵路12306還上線了不少新功能，改善購票體驗。數據顯示，新功能上線後，截至1月11日，乘客使用購票需求預填功能共計161萬人次，使用起售提醒訂閱功能共計1057萬人次。同時，有關長途列車的票額分配規則也備受旅客關注。



對此，國鐵集團回應，鐵路部門會把長途列車的票額優先滿足從始發站乘車到終點站的長途旅客，實現運力資源利用的最大化。“同時兼顧短途旅客需求，在長途票額充足時，根據客流需求變化動態調整票額投放，自動分時段將部分票額轉移到沿途各站。”單杏花說。



若客流高峰期無法買到直達車票，旅客還可購買聯程票，通過分段乘車的方式滿足出行需求。鐵路12306將根據旅客出行需求和餘票情況，智能推薦有餘票的中轉換乘方案。



據悉，鐵路部門已在120個主要車站設立了站內中轉換乘便捷通道，有效縮短旅客中轉換乘時間。



針對“買短乘長”的乘坐方式，單杏花提醒，“買短乘長”不可取。為確保列車運行安全，鐵路車輛均有一定載客容量限制。在客流高峰期，若大量購買短途車票的旅客到站後不下車，會造成車廂人數超員，危及列車運行安全，鐵路部門將對“買短乘長”旅客進行勸阻下車。