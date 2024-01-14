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美媒：美總統氣候問題特使克里將辭職
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2024-01-14 17:26:18
中評社香港1月14日電／據多家美國媒體13日報導，美國總統氣候問題特使約翰·克里將辭職，並計劃幫助美國總統拜登競選連任。
新華社報導，克里曾任美國國務卿。拜登2021年1月20日宣誓就任美國總統後，宣佈了重返應對氣候變化的《巴黎協定》等多項行政措施，並任命克里為美國首任總統氣候問題特使。
多家美國媒體援引知情官員的話報導，克里已于10日告知拜登他的辭職打算，並計劃通過宣傳拜登在應對氣候變化方面的工作來幫助拜登競選連任。
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