伊朗將在邊境部署新的導彈分隊和無人機部隊

中評社北京1月14日電／據新華社報導，據伊朗伊斯蘭共和國通訊社13日報導，伊朗陸軍地面部隊指揮官海達裡說，將在邊境部署新的導彈分隊和無人機部隊。



海達裡接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社採訪時說，部署新的部隊並不意味著伊朗受到威脅，而是為了加強情報優勢、部隊戰備狀態等。



海達裡還說，目前伊朗已有11個戰鬥旅和機動旅在邊境駐扎，以維持可持續的安全、提高戰備狀態。



