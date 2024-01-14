美英空襲胡塞武裝或將紅海危機變成爛攤子

中評社北京1月14日電／據澎湃新聞報導，1月12日以來，也門境內胡塞武裝數十個目標遭到美國和英國的空中軍事打擊。路透社稱，這是也門胡塞武裝自去年底頻繁襲擊紅海商船以來首次遭到打擊，並視其為本輪巴以衝突外溢“最顯著的證明”之一。



美國總統拜登發表聲明說，美軍對胡塞武裝在也門境內的多個目標進行了打擊，英國參與了打擊行動，澳大利亞、巴林、加拿大和荷蘭提供了支持。他稱打擊行動是“對胡塞武裝持續襲擊往來紅海水域國際商船的直接回應”，包括1月9日“針對美國船只”的襲擊；如有必要，美國將採取進一步措施。胡塞武裝12日發表聲明稱，美國和英國軍隊對也門發動了73次襲擊，造成5名武裝人員死亡，另有6人受傷。胡塞武裝表示，美英兩國空襲薩那等地是“大規模侵略行為”，將為此“付出沉重代價”。



很顯然，美英空襲胡塞武裝所在的也門本土，使作為巴以衝突外溢的紅海危機發生重大變化，使巴以衝突外溢的程度、烈度和範圍明顯增強和擴大，並使進入2024年後的中東地區緊張形勢再度升級，同時也對美國長期執行的中東戰略收縮構成了嚴峻挑戰。



應對巴以衝突凸顯美國中東戰略收縮的內在困境



從中東地區進行戰略收縮是奧巴馬、特朗普、拜登三屆美國政府的共同選擇。但是，美國尋求從中東進行戰略收縮以來，恰是中東地區格局發生深刻變化的時期，進而使美國中東戰略收縮始終面臨嚴峻挑戰。“阿拉伯之春”、利比亞戰爭、敘利亞危機、“伊斯蘭國”肆虐、地區大國博弈、阿富汗塔利班重掌政權，直至最近發生的新一輪巴以衝突，都令美國在中東的戰略收縮經常陷入進退失據的困境。而伊拉克、阿富汗陷入長期動蕩以及極端組織“伊斯蘭國”肆虐中東，本身就是美國不負責任的戰略收縮的產物。



自奧巴馬政府以來，美國對於在中東發動戰爭一直保持著克制，以免再度陷入戰爭泥潭。但是，“阿拉伯之春”以來中東地區格局發生深刻變化，以及美國中東戰略收縮導致的地區形勢變化，又促使美國不斷進行局部動態調整，並使美國在進退之間搖擺。例如，為維持在敘利亞、伊拉克的戰略利益，美國經常迫於形勢對兩國進行動態增兵，並經常以空中打擊手段進行干涉。