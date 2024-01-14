ＲＣＥＰ助推東盟數字經濟、綠色經濟發展

中評社北京１月１４日電／據新華社報導，印度尼西亞智庫亞洲創新研究中心主席班邦·蘇爾約諾日前在雅加達接受新華社記者專訪時表示，生效兩年來，區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）成為推動東盟地區數字經濟和綠色經濟發展的重要力量，幫助東盟這兩大行業迎來蓬勃發展勢頭。



班邦說，在數字經濟方面，ＲＣＥＰ制定了貿易數字化框架，有效解決了電子商務中的網絡安全和消費者隱私問題。此外，ＲＣＥＰ不僅為東盟中小微企業創造了更有利的數字貿易環境，而且協助提升中小微企業的數字化能力，這些為東盟電子商務和數字支付等領域的進一步增長鋪平道路，帶給數字經濟發展更多驅動力。



印尼經濟統籌部數字化轉型、創意和人力資源事務專家裡扎爾·埃德溫之前在雅加達舉行的一次會議上表示，２０２２年東盟數字經濟規模達１９４０億美元，其中印尼占約４０%的份額。



班邦告訴記者，在ＲＣＥＰ規則和政策利好的加持下，東盟數字經濟發展前景廣闊。中國在發展數字經濟方面走在世界前列，東盟期希望與中方加強在數字基礎設施建設、產業數字化轉型、人工智能、電子商務、大數據、遠程醫療等領域的合作。



談及ＲＣＥＰ為東盟綠色經濟發展帶來的機遇，班邦認為，東盟擁有可再生能源和新能源的資源優勢，ＲＣＥＰ推動了區域內綠色先進技術和產業化優勢在東盟落地，加速了東盟能源轉型和清潔交通等綠色基礎設施建設。ＲＣＥＰ還促進了“新三樣”，即電動汽車、太陽能電池、鋰電池的貿易，進一步深化了中國與東盟在新能源產業領域的合作。



班邦說，ＲＣＥＰ不僅有效提升區域內貿易水平，還顯著促進區域內投資發展。一方面，ＲＣＥＰ的落地為企業向東盟市場投資提供政策支撐；另一方面，ＲＣＥＰ的關稅減免、原產地累積規則有助區域內產業布局進一步優化。ＲＣＥＰ帶來的政策利好將加速ＲＣＥＰ成員國企業投資東南亞地區，在經濟合作中幫助東盟國家振興經濟。