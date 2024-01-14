也門胡塞武裝回應美軍發動第二輪襲擊

中評社北京1月14日電／據觀察者網報導，聯合英軍進行數十次空襲後，當地時間12日晚至13日清晨，美軍單獨對也門胡塞武裝發動第二輪打擊。據半島電視台和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍此次瞄准了該組織的雷達設施。



也門胡塞武裝當日官員表示，美軍新的襲擊沒有造成人員傷亡和實際“物質損失”，並誓言將採取“堅定、有力且有效的回擊”。美媒《紐約時報》援引美官員的話稱，經過兩輪打擊，胡塞武裝仍保留了約75%的對紅海過往船只發射導彈和無人機的能力。



報導稱，當地時間12日晚，美軍針對胡塞武裝使用的雷達設施發動襲擊。美國中央司令部發布聲明稱，13日上午，阿利－伯克級驅逐艦“卡尼號”向胡塞武裝的雷達站發射戰斧巡航導彈。



此前一天（11日），美英針對也門境內與胡塞武裝有關的目標發動數十次空襲。這是胡塞武裝自去年底頻繁襲擊紅海商船以來，首次遭到打擊。胡塞武裝消息稱，首輪襲擊造成該組織五人死亡，另有六人受傷。



美軍最新襲擊的範圍和力度較11日一系列襲擊要小得多，且是由美軍單獨實施。



13日，胡塞武裝發言人納斯魯丁·阿梅爾告訴半島電視台，美軍此次新的襲擊“將會得到堅定、有力和有效的回擊”。他補充說，此次襲擊沒有造成人員傷亡，也沒有實際“物質損失”。



另一名胡塞武裝發言人穆罕默德·阿卜杜勒薩拉姆向路透社表示，兩輪襲擊對該組織阻止以色列及相關船只通過紅海和阿拉伯海的能力“沒有產生重大影響”。



《紐約時報》同樣報導稱，即使經過美英的兩輪打擊，胡塞武裝組織仍保留了約75%的向紅海過往船只發射導彈和無人機的軍事能力。有兩名匿名美國官員稱，美軍“發射150多枚精確制導彈，擊中了60多個導彈和無人機目標”，但儘管如此，襲擊也只“損害或摧毀了胡塞武裝約20%至30%的進攻能力”。



不過，半島電視台軍事分析家貝爾（Sean Bell）認為，美英一系列襲擊已經削弱了胡塞武裝針對紅海商船的能力，該組織“打擊航運的能力已大大下降”。他同時表示，“毫無疑問，胡塞武裝不會放棄”。



針對兩輪襲擊，白宮方面稱，美軍目標在於打擊胡塞武裝儲存、發射和制導導彈或無人機的能力，華盛頓沒有興趣與也門開戰。美國總統拜登13日告訴記者，美國已就襲擊行動“在私下裡”向伊朗發出了信息，指責胡塞武裝對紅海商船襲擊負有責任。他沒有詳細說明，只說“我們有信心做好了充分準備”。



在也門國內，反美情緒高漲。也門政府官員稱，美軍襲擊是“野蠻的侵略”行為，標誌著也門長達10年的戰爭進入了一個新階段。當地時間12日，數十萬人在也門首都薩那集會，高呼譴責以色列和美國的口號。



也門胡塞武裝是“抵抗陣線”（也稱“抵抗之弧”）的成員之一。該組織包括伊朗、敘利亞和黎巴嫩真主黨以及該地區任何反西方或反以色列的民兵組織，共同目標是對抗美國和以色列在中東的影響力。自10月7日此輪巴以衝突開始以來，胡塞武裝一直在攻擊以色列和美軍基地目標，以及過往紅海的船只。



去年12月，美國聯合英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙組成“十國聯軍”，以保護在紅海過境的船只。1月11日，美英向胡塞武裝發動首次襲擊。但值得注意的是，法國、意大利和西班牙拒絕參與美英打擊行動。



路透社稱，此輪巴以衝突已蔓延到整個中東地區，美軍的襲擊行動進一步加劇了地區緊張局勢。



聯合國也門問題特使格倫德伯格（Hans Grundberg）13日呼籲“所有相關方”保持最大限度的克制，並警告稱，該地區局勢日益不穩定。



在俄羅斯的要求下，聯合國安理會12日就當前紅海局勢舉行緊急會議。



中國常駐聯合國代表張軍表示，有關國家對也門悍然採取的軍事行動不僅造成基礎設施破壞和平民傷亡，也加劇了紅海水域的安全風險，無助於保護商船安全和航行自由，有關軍事行動還可能衝擊也門政治進程。我們看不出這樣的軍事行動如何能夠實現所宣稱的預期目標。



中方指出，安理會從未授權任何國家對也門使用武力。中方重申，任何國家不得曲解、濫用國際法和安理會決議，在紅海水域製造新的緊張局勢。