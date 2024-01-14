多地出台購房補貼　引導合理住房需求釋放

中評社北京1月14日電／據中國證券報報導，近期，四川、重慶、天津等地出台購房補貼政策，部分地區最高補貼30萬元給予無房青年購房支持。業內人士表示，出台補貼政策有利於提升房地產市場活躍度，促進房屋銷售和去庫存。



發放購房“大禮包”



日前，重慶發布中心城區房地產促銷購房補貼政策，涉及渝中區、大渡口區、江北區、沙坪壩區、高新區等11個區，內容包括契稅補貼、消費補貼、人才購房補貼等。其中，在重慶高新區直管園範圍內購買新建商品住宅，博士學歷補貼5萬元，碩士學歷補貼3萬元，本科學歷補貼1萬元。



四川多地相繼推出購房補貼“禮包”。為吸引和鼓勵更多人員來四川宜賓三江新區就業置業，促進房地產業健康發展和良性循環，宜賓三江新區推出購房補貼政策。其中，對經認定的在新區就業F類及以上人才，以網簽合同備案面積為准給予一次性購房補貼。補貼標準和額度分別為C類人才1500元／平方米，最高不超過25萬元；D類人才1000元／平方米，最高不超過15萬元；E類人才400元／平方米，最高不超過6萬元；F類人才300元／平方米，最高不超過5萬元。四川省遂寧市印發《進一步促進遂寧市主城區房地產市場健康發展若干政策措施》，涉及購房補貼、稅收優惠、公積金貸款、購房首付比例等27項內容。



天津西青區發布實施《西青區2024年一季度新建商品住宅購房補貼政策》，符合條件的購房者可以獲得最高4萬元補貼；天津北辰區決定將《北辰區新建商品住宅購房補貼政策》延續至2024年3月31日，補貼金額最高5萬元。



此外，浙江省寧波市北侖區出台的《關於深化打造“青年北侖”的若干意見》提出，對在北侖繳納養老保險或住房公積金連續6個月以上的，按比市場價低20%價格最高補貼30萬元給予無房青年購房支持。

