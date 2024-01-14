加沙衝突百日　人道災難持續加劇

中評社北京1月14日電／據新華社報導，加沙地帶中部城市代爾拜拉赫的一所學校內，伊曼一家人住在一間教室的角落，面積僅有幾平米。離家三個月後，這位剛生完四胞胎的母親終於能享受到“短暫的平靜”。



伊曼的家原本在加沙地帶北部的拜特哈嫩鎮。自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，那裡一直是以色列軍隊轟炸的重點地區。衝突爆發約一周後，以色列軍隊要求加沙地帶北部居民南遷，伊曼與家人被迫開始流離失所的生活。



“當時我懷著孩子與家人徒步走到附近的傑巴利耶難民營，然後搭便車抵達中部地區。”伊曼說，“我們都以為衝突不會持續太長時間，走的時候沒帶太多行李，沒想到衝突到現在都沒有結束的跡象。”



去年12月，伊曼在努賽賴特難民營的一家醫院裡生產。由於以軍將地面行動擴大至中部地區，努賽賴特難民營的居民被要求南遷至代爾拜拉赫。伊曼只能帶著剛出生的嬰兒再次逃離。



“四個孩子中有一個出生後身體狀況欠佳，只能留在醫院觀察，”伊曼告訴記者，“我一直想去醫院看他，但從學校去醫院的路十分危險。”



巴以爆發新一輪衝突至今已100天。在經歷了11月底為期一周的臨時停火後，以色列陸、海、空軍擴大在加沙地帶的軍事行動範圍，人道主義災難持續惡化。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門最新數據，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成逾2.38萬人死亡、6萬多人受傷。以色列方面說，衝突共造成1300多名以色列人死亡，仍有130多人被扣押。



逃難到加沙地帶南部城市拉法等毗鄰埃及地區的人數不斷增加。由於無法支付當地高昂的房租，許多人只能栖身聯合國機構設在當地的臨時營地。現年30歲的巴勒斯坦人海塞姆·拉迪目前與家人住在一個帳篷裡。他告訴記者，衝突爆發以來他們已經至少搬家四次。



“我們真的已經無路可走，前方一切都是未知。”拉迪抱怨道，“大家一直在討論我們接下來可能被驅逐到西奈半島等加沙地帶以外的地方，但我們不希望離開家園。”



聯合國駐日內瓦辦事處近日公布的數據顯示，新一輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶已有190萬人流離失所，占加沙地帶總人口的85%。與此同時，饑餓和醫療資源短缺等問題也威脅著加沙地帶民眾的生活。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處加沙地帶發言人阿德南·阿布·哈斯納日前在接受新華社記者採訪時表示，加沙地帶民眾正面臨前所未有的饑荒風險。轟炸、地面行動、圍困和對人道主義物資准入的限制導致嚴重的糧食安全問題，饑荒風險每天都在增加。



51歲的薩姆安·拉希德表示，他的三個孩子經常在夜裡餓醒。每次聽見孩子們的哭喊聲，他除了盡量安慰毫無辦法。孩子們身體虛弱，但衝突和流離失所使他們得不到必需的藥物和護理。



很多加沙民眾在接受採訪時表示，希望這場衝突能盡快結束，他們想回到家中重新開始生活。“就算家破得只剩下一張床墊，那也比無家可歸要好。”拉希德說。



在拉法臨時營地裡一處用帳篷搭建的臨時教室內，孩子們的朗讀聲吸引了記者們駐足傾聽：“我來自巴勒斯坦，加沙是我的家。”