巴以衝突100天　停火談判前途未卜

中評社北京1月14日電／1月14日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列的新一輪衝突持續整整100天。衝突造成加沙地帶大量死傷和嚴重的人道主義危機，引發外界廣泛擔憂。停火止戰已成為國際社會的主流呼聲，但化解衝突的努力前途未卜。



新華社報導，哈馬斯媒體辦公室13日發表聲明說，自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成逾2.38萬人死亡、6萬多人受傷以及7000多人失蹤，至少6.9萬處建築被完全炸毀。加沙地帶北部地區約80萬巴勒斯坦人因飢餓正面臨死亡的威脅，每天需要1300輛卡車輸送食品才能確保不發生饑荒。受衝突影響，約130萬民眾逃往加沙地帶最南端城市拉法，當地的醫療條件“極其脆弱”。



另據聯合國相關機構發佈的數據，本輪衝突已造成加沙地帶190萬人流離失所，佔當地人口的85%。聯合國兒童基金會官員日前表示，加沙地帶的家庭正面臨衝突、疾病和飢餓的“三重威脅”。



前所未有的人道主義災難讓停火止戰成為國際社會的主流呼聲，但以色列多次表示，在實現消滅哈馬斯和解救所有被扣押人員等目標前，不會結束在加沙地帶的軍事行動。此外，美國在聯合國安理會多次動用否決權，嚴重阻撓國際社會化解衝突的努力。



哈馬斯和以色列曾在去年11月底達成第一輪人道主義停火協議，雙方在此期間分別釋放7批被扣押人員。去年12月1日，以軍恢復對加沙地帶的軍事行動，並將其地面行動逐漸從北部擴大至南部和中部地區。卡塔爾和埃及等一直在斡旋，爭取促成雙方第二輪人道停火協議，但哈馬斯政治局副主席薩利赫·阿魯里本月2日晚在黎巴嫩首都貝魯特遭無人機空襲身亡，導致停火談判變得複雜。哈馬斯在事發當晚便通知卡塔爾和埃及等斡旋方凍結與以色列的“一切談判”。

