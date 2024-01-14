解析2024中美安全變數

中評社北京1月14日電／據鳳凰網報導，2023，中美關係跌宕起伏，但總體呈現“低開高走”態勢，從年初“飛艇事件”跌入冰點，到年中互訪增加接觸，再到年底元首會晤，激烈博弈後形成了平衡態勢。站在歲末年初， 我們不禁會問 ，舊金山會晤的成果能否落實？ 面對2024年美國大選的衝擊，中美關係是否會再起波瀾？ 就此，《鳳凰大參考》推出“展望中美關鍵年”系列策劃，從經濟、人文交流、安全、科技的維度詳解中美關係，本文為第四篇。



回顧2023，中美安全態勢如何，有哪些問題是安全熱點？放眼2024，台灣地區領導人選舉、美國大選的結果，是否會影響中美關係與亞太地區的和平與穩定？ 《鳳凰大參考》對話中國社科院美國所研究員劉衛東。



核心提要



1.劉衛東認為2023年初的“飛艇事件”是中美安全方面前所未有的大事，為兩國今後的安全交往帶來了很多新的挑戰。不過中美關係往往都是由一些突發事件引導而出現起伏，之後都會回歸正常狀態。美國對於與其他國家的軍事衝突通常十分慎重，因此非常 重視與中國在軍事上的密切溝通，這也是2023年末兩國在安全方面達成共識的重要原因。



2.關於台灣地區領導人選舉對中美關係的影響，劉衛東指出，中美在台灣問題上既有分歧也有共識。美國希望台灣維持現狀，因此會阻止大陸動武和阻止“法理台獨”。不過2024美國大選給美國對台政策的連續性帶來了變數。拜登政府在是否武力介入台海爭端問題上是“去模糊化”的， 然而，他的最大競爭對手特朗普一旦上台，卻會讓這個問題重新“模糊化” 。



3.關於美國圍繞中國周邊構建的一系列軍事同盟關係，劉衛東認為，相關國家與美國在軍事上越走越近， 並不一定是美國自身加強了攻勢，而是相關國家自身發生了變化，但 我們也不能忽略美方的能動性。這些軍事同盟使 南海、朝鮮半島等地域出現了一定程度的緊張局面，是美國向中國施壓，迫使中國有更多顧慮。但這種屏障本身又不能以引發中美的直接軍事對峙為前提。因此，劉衛東判斷：2024 年南海地區局勢可能還會進一步緊張，但會是一種受控的緊張化。



4.劉衛東指出， 2024 年對中美關係來說是一個挑戰年，每次大選美國政客都會拿中國作為一個相互攻擊的工具。但 我們也不應對今年的局勢過分悲觀：美國執政者對華的強硬態度是一種“有分寸的強硬”，而中國也應當會在自身的行動上更加謹慎。劉衛東判斷稱，今年中美在安全方面可能會有更多的溝通交流，保持關係穩定。