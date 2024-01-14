美英空襲只會令紅海緊張局勢進一步失控

中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。美國和英國於12日凌晨對也門首都薩那等地的胡塞武裝目標發動打擊，胡塞武裝稱12日有73處該武裝目標遭襲，造成5名武裝人員死亡、6人受傷。在當地時間13日凌晨，美軍再次對胡塞武裝目標發動了打擊。據胡塞武裝運營的媒體報導，位於薩那北部的戴拉米空軍基地當天遭襲。



關於美英近幾日對也門胡塞武裝實施打擊，也門國內的政治評論人士表示，美英空襲胡塞武裝無助於緩和當前紅海局勢，而只會令緊張局勢進一步失控，讓整個地區滑向深淵。



也門政治評論人士穆罕默德·沙姆桑表示，美英的空襲行動並不能在短時間內瓦解胡塞武裝的作戰能力，也不能解決當前危機。美英的空襲行動只能刺激胡塞武裝，使胡塞武裝採取進一步行動，這可能會導致整個曼德海峽被封鎖，從而導致紅海危機升級。



也門政治評論人士穆罕默德·沙姆桑：胡塞武裝如果對美國進行反擊，無論襲擊的是軍艦還是商船，這都意味著衝突從加沙地帶外溢，擴大到更大的區域。



另一位政治評論人士阿瓦吉則擔憂，美英空襲胡塞武裝，將令本就不樂觀的也門人道主義形勢更加惡化，同時也給也門衝突各方實現永久停火的前景增添了變數。



也門政治評論人士阿卜杜勒·拉哈蔔·阿瓦吉：我認為美英空襲胡塞武裝將對也門局勢產生重大影響。走向和解、平息衝突、建立和平的政治解決路線圖將受到影響，永久停火或許會被推遲。