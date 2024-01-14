北京冬奧會電影《北京2022》在日本上映

中評社北京1月14日電／據新華社報導，北京冬奧會官方電影《北京2022》13日晚在日本東京舉行日本首映活動，現場數百名觀眾一同觀看影片。該部作品將陸續在更多國家和地區上映，持續為全球觀眾呈現奧運故事和中國魅力。



自1912年起，國際奧委會要求每屆奧運會舉辦城市製作一部記錄奧運會的電影。作為第一部走進院線的奧運官方電影，《北京2022》歷時三年策劃和攝制，於2023年5月19日在中國大陸上映，取得了超過3000萬元的票房成績，進入中國紀錄片電影票房榜前10名。



《北京2022》用故事片結合紀錄片的方式，以“北京——鑄造賽場”和“運動員——回歸賽場”為主線，講述細膩而激昂的冬奧故事，帶領觀眾重溫北京冬奧會的“冰雪盛宴”。



中國駐日本大使館公使銜參贊陳諍在活動上表示，這部影片以見微知著的手法敘述了奧運背後汗水和淚水交織的故事，既有宏大的敘事場面，又營造了有懸念的人物故事；不僅講述奧運本身，還體現了北京的風情，表達中國敞開心扉擁抱世界的態度。



與蘇翊鳴在影片中一同出現的日本籍單板滑雪教練佐藤康弘看完影片後說，《北京2022》是一部非常出色的作品，作為一名教練，他敬佩每一位為冬奧會付出的人，回想起和蘇翊鳴一起努力的那段經歷，他仍然很感動。



《北京2022》導演陸川表示，雖然這是一部紀錄電影，但希望影片有它的角色和故事，參與北京冬奧會的工作人員、運動員都做出了巨大努力，這是值得被記錄下來的一段歷史，也是影片的文獻價值，希望未來人們可以通過這部電影瞭解北京冬奧會。