美日韓“印太對話”聯合聲明是冷戰思維作祟

中評社北京1月14日電／據中國網報導，近日，美國國務院發表美日韓“印太對話”聯合聲明，對南海局勢“表示關切”，稱將“繼續根據國際法開展三邊海上安全和執法合作”。三國還宣稱“台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺”。



美日韓這一聯合聲明的背後，反映了三國對中國崛起的擔憂和對地區影響力的爭奪。近年來，美國聯合日韓，以合作為名，拼凑排他性“小圈子”，粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，妄圖通過外交和軍事手段遏制中國的影響力。然而，這種做法忽視了一個基本事實：南海問題與台灣問題都屬於中國內政，任何外部勢力的干涉都是對中國主權的侵犯。



南海有關的矛盾或者分歧，是中國和有關當事國之間的事情，任何第三方無權介入。近來，美方為一己私利插手南海問題，打著“航行自由”的幌子，在南海炫耀武力、興風作浪，美菲聯合軍演動作不 斷，公然挑釁中國。中國一貫主張與直接當事國在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，通過談判和平解決領土和海洋劃界爭議。同時，中方也強調自身對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯主權的事實。中方在南海問題上的立場主張有充分的歷史和法理依據。中方從未改變主張依據，也未調整主張範圍，更不存在過度聲索。多年來，中國與東盟國家堅持根據《南海各方行為宣言》，通過雙邊磋商和談判妥處分歧，一道維護了南海的總體穩定，為各自發展振興提供了穩定的發展環境。當前，影響南海和平穩定的最大風險，恰恰是域外大國的不當介入和頻繁干擾。美日韓的所謂“關切”，在邏輯上、法律上、公理上都站不住腳。



在台海方面，蔡英文“當政”的八年，兩岸關係嚴重倒退，台海局勢陷入動蕩，並與日益複雜的全球和地區局勢密切交織。台灣地區領導人選舉即將舉行，誰擔任下任台灣地區領導人，將對台灣前途、兩岸關係、地區局勢及世界格局產生至關重要的影響。下任領導人是認同“九二共識”“以和為貴”，引領台灣與大陸加強合作，還是繼續堅持“台獨”路線，追隨美國及其西方盟友，參與其“印太戰略”，與大陸漸行漸遠？兩岸關係又來到了一個歷史性的十字路口。在此緊要關頭，美日韓發布“聯合聲明”，介選意味濃厚。然而，這只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。



拜登在2021年初就任美國總統後，即將中國認定為“最嚴峻的競爭對手”，極力彰顯對華強硬姿態，全面框定、深化對華戰略競爭的重點領域。拜登在其首次外交政策演講中即表示，美國將通過加強與盟友的合作來與對手展開競爭。作為應對中國的手段，拜登政府公開表示，將以同盟關係為基礎“重建美國的領導力”。拜登政府把加強與盟友的協調合作擺在優先地位，急於打出“美國回來了”的口號。其名義上是修復受“特朗普主義”衝擊的美國與盟友關係，但如何更好地挾盟友以遏華、如何低成本地為美國霸權續命，恐怕才是其真實意圖。美國拉攏盟友、加速打造反華“小圈子”充分表明，美國霸權衰落，已無法單憑自身力量阻擋中國的發展步伐。