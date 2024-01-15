周小柯答中評：台海形勢嚴峻 須防覆水難收

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港1月15日電（記者 段曉魯）1月13日，台灣地區領導人選舉舉行，民進黨的賴清德勝出。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，他表示，自稱為“務實台獨工作者”的賴清德當選為台灣地區領導人，兩岸關係面臨的不可預期因素將進一步增多，台海不安定甚至戰爭風險加劇，反“獨”促統及維護台海和平穩定面臨的形勢將更為複雜嚴峻。



周小柯表示，這一選舉結果反映了台灣民眾對民進黨的不滿與無奈。多數民眾希望“下架民進黨”，但因藍白合破局且雙方支持率差距有限未出現“棄保效應”，使得“下架民進黨”的力量分化，民進黨從中得利。總的來看，台灣地區政治格局出現較明顯變化，民進黨“一黨獨大”格局被打破，藍綠白“三足鼎立”態勢更加明顯。台灣未來政局的變數和不穩定性增多，特別是民眾黨作為立法機構的關鍵少數，為最大化自己的地位和價值，不會固定與某一方合作，會採取根據議題選擇合作對象的靈活策略，這也使得立法機構諸多議題的協商更加富有挑戰。



周小柯亦表示，民進黨“一黨獨大”格局下，習慣於任性而為，不論其推出的政策本身及執行中存在什麼問題，都可以設法糊弄過去。朝小野大格局下，對民進黨的格局、政治智慧和施政能力帶來諸多考驗，再想糊弄不容易了。民進黨能否超越自己一黨之私利，整合多方力量提出讓在野黨信任和支持的重大政策，這對於善於鬥爭和選舉的民進黨而言是一個巨大考驗。對於朝野達成共識的政策，能否執行到位，且經得起在野黨和社會各界監督，這是另一大考驗。

