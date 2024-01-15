中評關注：桃竹苗藍綠板塊消長　白潛力巨大

柯文哲去年12月23日在新竹市家鄉舉辦大型造勢活動。（中評社 資料照） 中評社新竹1月15日電（記者 盧誠輝）2024大選落幕，從藍綠在桃竹苗的板塊消長，可以看出白營在藍綠夾殺下，夾縫中突圍的潛力。若跟2020大選相比，白營光是在桃竹苗就吸走綠營40萬多票，也吸走藍營16萬多票，還多催出了6萬多票上屆未投票的選民投給白營。



白營光是在桃竹苗就就搶走藍綠56.8萬多票，共拿下72.1萬多票，僅差綠營3.2萬多票，差藍營7.8萬多票，白營在沒有地方組織的情況下、在桃竹苗仍能突圍緊咬藍綠，若能繼續保持聲勢，2028大選，白營在桃竹苗的得票數有機會一舉超越藍綠。



桃園市連續2屆大選都是綠營的天下，2024大選，綠營在桃園市共獲得47.6萬多票（35.27%），藍營拿下46萬多票（34.12%），白營則獲得41.3萬多票（30.61%）；而2020大選，綠營共獲得71.8萬多票（54.78%），藍營則拿下52.9萬多票（40.40%）。



本屆大選綠營在桃園市少了24.1萬多票，藍營則少了6.8萬多票，白營不但完全吸走藍綠丟掉的31萬多票，也完全吸收親民黨在上屆獲得的6.3萬多票，還多催出了近4萬票原本上屆未出來投票的選民。



若再以桃園市各行政區來看，綠營上屆大選在13個行政區中拿下12個，藍營只在人口最少的復興鄉勝出，但本屆大選藍營則突圍搶下包括中壢、楊梅、八德、龍潭和平鎮等5個行政區，而白營在楊梅區和復興區的選票甚至超越綠營居次，在大園區和觀音區的選票也超越藍營居次。



白營本屆大選在桃園市和藍營僅差4.7萬多票，和綠營則差距6.2萬多票，若能利用未來4年深耕桃園市，在地方形成組織運作後，下屆得票數要超越藍綠並非難事。

