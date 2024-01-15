仇長根語中評：台灣要和平的主流民意未變

仇長根（圖片由受訪者提供） 中評社北京1月15日電（記者 海涵）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前接受中評社記者專訪就2024台灣地區兩項選舉結果予以解讀。他指出，賴清德的民意基礎僅四成，台灣社會“要和平、要穩定、要發展”主流民意的並未改變。大陸對台灣地區選舉所作出的政治結論非常清楚，那就是“台灣是中國的一部分”，任何選舉結果都改變不了歷史事實；無論誰上台在台灣地區施政，“兩岸同屬一中”不可能改變、也不允許改變。希望民進黨好自為之，不要被選勝充昏頭腦，忘乎所以，犯下不可饒恕之罪。



台灣今次選舉出現了朝小野大、三足鼎立的政治格局，賴清德僅以4成得票率勝選台灣地區領導人。對此，仇長根指出，毫無疑問，賴清德是弱勢領導人，施政的民意基礎不過半，僅四成。從獲得選票和得票率印證，4年前的選舉蔡英文獲817萬票、得票率57.13%，這次選舉賴清德獲558萬票、得票率40.1%，足足少了259萬票約17個百分點。顯然，民進黨施政八年政績不佳，民心思變，客現地反映在選票上。



“綠營包袱，賴及民進黨當局要面對。”仇長根分析，過去八年民進黨倒行逆施，“吃香喝棘”，社會“仇恨值”上升，六成以上“下架民進黨”的主流民意不會因選舉結果而改變。經濟不景氣，年輕人失業率高，兩岸關係緊張，民眾擔心“兵凶戰危”。民怨、民憤等包袱，如何解決？能否解決？值得懷疑。

