選後美資深官員今晚抵台訪問　明會蔡英文

“外交部”北美司司長王良玉（左）在機場歡迎美國前副國務卿史坦柏格（James_B._Steinberg）（右）訪台。（台“外交部”提供） 中評社台北1月14日電（記者 黃筱筠）台“外交部”晚間發布新聞稿指出，美國政府循例在台灣大選後，指派資深代表團訪台，傳達對民主台灣的堅定支持與祝賀。這次美方是由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，於14日至16日訪台。



蔡政府指出，代表團在台期間將會見蔡英文、拜會政府高層及各界政治領袖，除祝賀順利完成民主選舉，也將與台方就台美各項重要議題及未來展望深入交換意見。



美國在台協會（AIT）下午也發出新聞稿指出，美國政府將遵循先例，在台灣“總統”選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）將於1月14日抵達台北。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行。



AIT表示，代表團將於1月15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切。