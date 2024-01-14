張亞中喊話朱立倫　請辭以利國民黨改造

張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北1月14日電／2024大選國民黨以落敗收場，國民黨前發言人蕭敬嚴開第一槍，主張國民黨主席朱立倫請辭黨主席以示負責，孫文學校校長張亞中直言，國民黨連續第三次慘敗，連續三次沒有贏回“中華民國”，如果再不能徹底的改造革新，不僅再無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄，“請朱主席負責去職以利國民黨徹底改造”。



張亞中表示，國民黨會跌入如今的境地，原因自然非只一端而已，遠的如這些年來“國家路線”的混亂、中心思想的失落、黨德黨魂的淪喪、因人設事的權貴陳腐形象，主其事者的因循苟且，這都非一朝一夕所成，也就先不去說它了，但就此次的選戰來說，至少就有三大戰略錯誤，終至現在的積重難返。



張亞中指出，這三大戰略錯誤，第一就是棄黨內初選制度於不顧，以主席個人意志獨斷專行，強行徵召，洵至所選非人，黨內動盪。第二，受徵召者政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場並不熟悉，所有政策都是在選戰開始之後，急就章的拼湊結果，並勉強支持者接受，對中間及青年選民並無吸引力。



張亞中說，第三，主席在選戰之初，以藍白合為基本策略，但卻無格局與能力促成。先是排除郭董的荒腔走板，繼之是與民眾黨整合過程中的翻雲覆雨，終於導致整合的完全破局，並惡言相向，以致讓執政成績一塌糊塗，倒行逆施的民進黨，可以只靠基本盤就輕鬆當選。



張亞中表示，這次選舉國民黨在“立委”的席次上是增加了，但是這難道不是因為之前的席次實在太低所致嗎？功勞應屬地方還是中央？另外國民黨的不分區得票數卻仍是輸給民進黨，“立院”總席位也無法過半，這也值得沾沾自喜，甚而做為推卸戰敗責任的理由？



張亞中說，“我國”現行“總統制”，“總統”擁有專斷的行政權，而立法權以監督為主。失去執政權等於失掉了“國”，能不沉痛？能不負責？相比於執政權丟失所代表的重大意義與對“國家”的影響，“立委”席次之所得，並不足以掩蓋本黨的重大挫敗，以及主持選戰戰略設計之人的失敗責任。