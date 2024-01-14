埃及總統塞西會見王毅

中評社北京1月14日電／據外交部網站：當地時間2024年1月14日，埃及總統塞西在開羅會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達了習近平主席的親切問候，表示兩國元首建立了牢固互信和深厚友誼，是中埃關係最強有力的戰略保障。在兩國元首關心引領下，中埃政治互信持續鞏固，務實合作碩果累累，在國際和地區問題中展現大國責任擔當，雙邊關係發展進入快車道，達到了最好水平。中方祝賀總統先生高票勝選連任，這充分顯示了埃及人民的擁護和信任，相信埃及將在實現國家發展和民族復興的道路上取得新的更大成就。



塞西請王毅轉達對習近平主席的崇高敬意和誠摯問候。他表示，祝賀中國在習近平主席領導下取得巨大發展成就，在國際事務中發揮日益重要作用。中國是偉大的國家，任何國家、任何勢力都不可能阻止中國前進的腳步。我願重申，埃及將始終堅持一個中國原則，反對干涉中國內政。



塞西表示，感謝中方對埃及經濟社會發展的大力支持，埃中共建“一帶一路”取得顯著成果。埃及高度重視埃中全面戰略夥伴關係，願同中方建立更緊密的夥伴關係，拓展各領域合作。感謝中國企業為埃及國家建設和經濟發展作出重要貢獻，歡迎更多企業赴埃投資。



王毅表示，感謝埃及支持中方正當立場，中方同樣堅定支持總統先生領導埃及人民走符合自身國情的發展道路，堅定支持埃方反對外來干涉，維護主權、安全、發展利益，堅定支持埃及奉行獨立自主的外交政策，在國際和地區事務中發揮更重要作用。中方讚賞埃方積極響應共建“一帶一路”。在埃及發展振興進程中，中國將是長期可靠的戰略夥伴。中方願以今年兩國建立全面戰略夥伴關係十周年為契機，加強雙方發展戰略對接，推動務實合作取得更大成果，攜手推進各自的現代化。



雙方同意繼續加強在金磚、聯合國等框架下溝通協作。王毅表示，埃及是阿拉伯、非洲、伊斯蘭和發展中大國，再次祝賀埃及成為金磚國家新成員，中方願同埃方推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同構建人類命運共同體。



雙方還就巴以局勢等交換了意見，一致認為應盡快停火止暴，防止衝突進一步外溢。



同日，王毅同埃及外長舒克里會談並簽署中埃全面戰略夥伴關係第二個五年實施綱要。



訪埃期間，雙方發表了《中埃關於巴勒斯坦問題的聯合聲明》。