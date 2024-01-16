黃清賢答中評：賴清德低票當選反映民眾疑慮

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料照） 中評社北京1月16日電（記者 李子寧）2024年台灣地區選舉結束，民進黨候選人賴清德當選新一屆台灣地區領導人。就此次選舉結果及其影響，南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢接受了中評社記者的採訪並進行解讀。黃清賢表示，黃清賢表示，民進黨和賴清德必須認識到台灣的主流民意，對他們是有所疑慮，甚至於不支持的；同時民進黨及賴清德也要認真思考，修正自己偏頗的兩岸路線立場，否則在“朝小野大”的政治格局下，不可能去施展所謂的“政治抱負”。此外，美國也應支持中國大陸，推動主流民意希望的兩岸交流與合作，才能維護台海的和平穩定。



黃清賢表示，雖然賴清德成功當選，但他僅獲得了約4成的選票，主要有兩個原因。一是很多選民對於賴清德跟民進黨的“台獨”立場有所顧慮，擔心民進黨繼續執政會造成兩岸關係的持續不穩定甚至是衝突。二是很多民眾對於過去八年民進黨的治理是不滿意的，民眾的生活水平得不到提升，同時民進黨貪腐事件也屢見不鮮。所以這次選舉出現的“朝小野大”局面，傳達了台灣民眾要求未來四年，民進黨在執政過程中要傾聽民眾的聲音，瞭解民眾的需求，特別是希望民進黨穩定台海局勢，不要再以一黨政治私利而將台灣民眾的生命財產安全棄之於不顧。



黃清賢說，從民進黨只獲得約4成的選票可以看出，民進黨並非主流民意的選擇，占6成的主流民意是希望下架民進黨，只是由於一些政治因素影響，導致民進黨繼續執政，因此民進黨和賴清德必須認識到台灣的主流民意，對他們是有所疑慮，甚至於不支持的。

