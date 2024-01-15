社評：中國正扎實地從汽車大國邁向汽車強國

中評社香港1月15日電（評論員 陳鴻斌）1月11日，中國汽車工業協會發佈全年汽車產銷數據：2023年中國汽車生產3016.1萬輛，同比增加11.6%，銷售3009.4萬輛，同比增加12%，產銷雙雙突破3000萬輛大關。這不僅是中國汽車工業史上的一座豐碑，同樣在全球汽車生產史上也是前所未有的記錄，值得大書特書。



至此，中國汽車已連續15年保持全球頭號汽車產銷大國地位。此前在2017年中國汽車產銷已超過2900萬輛，此後有所回落。2020年由於受到疫情影響，曾下滑至2500萬輛稍多的水平。隨後出現反彈，終於在去年站上了3000萬輛大關。至此，中國汽車工業已走過了70年的漫長歷程。



1953年7月15日，鐫刻著“第一汽車製造廠奠基紀念”的漢白玉石碑在長春豎立，中國汽車工業由此開始艰難起步。1956年7月，第一輛“解放牌”卡車下線，中國開始有了國產汽車；1958年8月，第一輛“紅旗牌”轎車問世，中國有了自己的轎車。1984年10月，與德國合資的上海大眾汽車有限公司開始運營，中國由此開始合資生產汽車。而此前中國曾誠邀豐田公司來華設廠生產，但對方居然不看好中國市場的前景，因此婉言謝絕。此後豐田眼看大眾在中國賺得缽滿盆滿，腸子都悔青了，這當然是後話。



在中國國內汽車產銷市場強勁增長的同時，中國汽車的出口以更迅猛的勢頭增長。2023年中國汽車出口猛增至491萬輛，比上年大幅增長57.1%，取代日本成為全球頭號汽車出口大國，而2021年和2022年中國汽車出口已分別超越了韓國和德國。出口對汽車產銷增長的貢獻率高達55.7%。此前中國汽車出口量曾長期徘徊在100萬輛左右，2021年一舉突破了200萬輛，2022年更是超過300萬輛。上海外高橋的海通碼頭是中國最大的汽車進出口專用碼頭，過去那裡長期以進口汽車為主，如今卻為出口汽車忙得不亦樂乎。平均每天有3000多輛汽車從那裡裝船外運。直線上升的汽車出口導致汽車滾裝船嚴重供不應求，儘管中國這個全球頭號造船大國在竭盡全力增產汽車運輸船，但仍然無法滿足井噴式增長的出口需求。

