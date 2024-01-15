且十：現在更需要“藍白合”

現在再次談“藍白合”，國民黨手上的籌碼並不多。 中評社香港1月15日電（作者 且十）2024選舉結果，民進黨賴清德得票率40.05%（558.6萬票）勝選，中國國民黨侯友宜得票率33.49%（467.1萬票）、台灣民眾黨柯文哲得票率26.46%（369萬票）。政黨票部分，民進黨36.16%（498.1萬票）、國民黨34.58%（476.4萬票）、民眾黨22.07%（304萬票）。



中國國民黨在領導人選舉中落敗，但區域與原住民民意代表選舉獲得很大進展，拿到39席，不分區民意代表席次13席，達到52席，再加上原本國民黨、以無黨參選的苗栗陳超明和無黨的高金素梅，將可達到54席，成為立法機關最大黨，是大選中的唯一好消息。



台灣立法機關共有113席民意代表，區域民意代表共選出73席、平地少數民族民意代表3席、山地少數民族民意代表3席，不分區民意代表民意代表34席次。過半席次需達57席。



但即便泛藍陣營極大化的54席，距離立法機關單獨過半的57席仍有3席差距，衹有聯合民眾黨的8席，國民黨才能奪得立法機關負責人位置，真正對民進黨的執政形成制約，國民黨這個立法機關最大黨才能發揮最大作用。



所以，國民黨現在的任務還不是檢討大選為什麼輸，更不是把責任推給民眾黨柯文哲抓戰犯，而是與再次與民眾黨柯文哲談合作的時候。時間不等人，2月初新一屆立法機關就要上任了。



現在，再次談“藍白合”，國民黨手上的籌碼並不多，除了一個副負責人的位置，沒有其它有份量的東西。對民眾黨柯文哲來說，也並不是一定非要與國民黨合作不可，民進黨有更多的執政資源甚至官位來誘惑柯文哲，從上一次“藍白合”破裂的過程看，民眾黨更善於談判和極限施壓，來獲取最大利益。

