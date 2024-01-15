快評：台灣主流民意與民進黨漸行漸遠

中評社快評/台灣2024選舉結果的意涵與影響，可以從很多不同角度來解讀。其中有一個非常顯著、也非常重要的訊號，就是台灣的主流民意與民進黨漸行漸遠！



台灣2024選舉，民進黨賴清德得票率40.05%（558.6萬票），非綠的國民黨侯友宜加民眾黨柯文哲的得票率合計達59.95%，也即六成的選民沒有投民進黨賴清得，而四年前的2020選舉，民進黨蔡英文的得票率達57.13%（817萬票），賴清德只得到了民進黨基本盤的支持，落差不可謂不大。



而在政黨票部分，2024選舉，民進黨得票率36.16%（498.1萬票），比四年前的2020選舉民進黨33.98%（481.1萬票）的得票率雖略有增長，但此次的“立委”席次卻大幅減少：從四年前在“立法院”單獨過半的62席減至此次的51席，民進黨若干資深或重量級“立委”落敗或只是險勝，失去了在“立法院”的主導權，影響不可謂不大。



因此，台灣2024選舉，民進黨雖然延續了執政權，但這個執政權的內涵已有重大變化：將由蔡英文時期的完全執政、強勢執政，變成賴清德時期的“朝小野大”的弱勢執政，若結合2022年九合一選舉民進黨大敗的情況，反映的是台灣人心和民意的變化，主流民意已與民進黨漸行漸遠。

