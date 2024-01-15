中阿關於巴以衝突的聯合聲明

中評社北京1月15日電／據新華社報導，2024年1月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問阿拉伯國家聯盟期間，同阿盟秘書長蓋特舉行會談。雙方就巴以衝突深入交換意見，達成以下共識：



一、應立即全面停火，全面、有效落實聯合國安理會和聯合國大會就加沙局勢和巴以衝突通過的有關決議，切實保護平民，停止一切針對平民的暴力和違反國際法以及國際人道法的行為，反對強行遷移巴勒斯坦平民，呼籲盡快釋放所有被扣押人員，盡快建立人道主義協調機制，通過可持續、快速、安全、無障礙的機制向加沙地帶提供人道主義准入。



二、國際社會應積極行動起來，推動局勢盡快降溫並實現停火。有影響力的國家尤其要為此發揮客觀公正的建設性作用。聯合國安理會應該傾聽阿拉伯、伊斯蘭國家以及其它反對以色列繼續對加沙平民發動戰爭國家的呼聲，切實承擔維護國際安全與和平的責任，為此採取有約束力的舉措。



三、任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排，都應遵循“巴人治巴”原則。應致力於實現巴勒斯坦內部和解，強調中阿雙方支持舉行巴各派均參加的包容性民族對話，以實現上述目標。致力於鞏固巴民族權力機構，支持其在下階段發揮作用。



四、強調“兩國方案”始終是今後任何關係到加沙地帶和約旦河西岸（包括東耶路撒冷在內的）巴勒斯坦人民命運安排的基礎，以彰顯巴人民的命運自決權和獨立建國權。



五、強調應作出切實有效努力，實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持根據聯合國有關決議、“土地換和平”原則和“阿拉伯和平倡議”，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

